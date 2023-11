Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a procédé mardi à Alger, à l'installation de la nouvelle composante du Conseil scientifique et technique du groupe, et qui a pour rôle notamment d'émettre des avis et des recommandations sur l'ensemble des aspects relevant de la recherche et du développement au sein de l'entreprise.

Selon un communiqué du groupe public, le nouveau bureau du Conseil scientifique et technique de Sonatrach, installé pour une période de trois ans, est composé de 20 membres permanents, dont Mayouf Belgacem, vice-président de l'activité Commercialisation, en qualité de représentant du PDG et Mustapha Mohamed Benamara, directeur central Recherche et développement (R&D).

En plus des membres permanents issus des structures du groupe, des universités et des centres de recherche, 10 membres suppléants composent également ce bureau.

Deux membres honoraires font aussi partie de cet organe.

Il s'agit du Djebbar Tiab, professeur émérite de l'Université de l'Oklahoma en réservoir engineering, CEO de Uptech et Noureddine Melikchi, doyen de la Faculté Kennedy-Université de Delaware (Eta ts-Unis) et ingénieur chercheur à la Nasa.

Organe consultatif, le conseil est chargé, notamment, de la validation de la stratégie et du portefeuille projets à caractère scientifique et technologiques de la direction centrale R&D de Sonatrach, du suivi et de l'évaluation de sa performance, ainsi que de la promotion de la mutualisation des moyens rentrant dans le cadre de la recherche appliquée entre les différentes structures de l'Entreprise, précise-t-on de même source.