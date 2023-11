Algérie Télécom est le partenaire technologique de l'événement sportif "Treg Algeria Trail", qui se tient dans la ville de Timimoun du 28 novembre au 1 décembre prochain, a indiqué, mardi, un communiqué de l'entreprise.

"Algérie Télécom s'engage à fournir une connectivité de très haut débit, garantissant une expérience unique et sans faille pour les participants, les spectateurs et les fans du monde entier", a précisé le communiqué, ajoutant que grâce à ses infrastructures, AT permettra "la diffusion en direct des courses, le suivi en temps réel des résultats et une connectivité fiable pendant toute la durée de la compétition".

Treg Algeria Trail est une compétition sportive emblématique qui réunit, a rappelé AT, "des athlètes passionnés et des amateurs de sports extrêmes venus du monde entier", indiquant que cet événement promet d'être "une célébration inoubliable de l'endurance, du courage et de la détermination dans l'une des plus belles oasis du sud algérien, la ville de Timimoun".

Algérie Télécom a fait savoir que la compétition est structurée autour de quatre épreuves distinctes, à savoir l'Ultra Algeria Trail (182 km), l'Algeria Trail (106 km), l'Algeria Marathon (50 km) et l'Algérie Relais (182 km avec six coureurs et 106 km avec quatre coureurs), promettant, par la même occasion, d'être "une expérience exceptionnelle" tant pour les participants que pour les spectateurs. Ce partenariat, a précisé la même source, démontre "l'engagement continu" d'Algérie Télécom envers le soutien des événements sportifs et culturels qui contribue au développement local.