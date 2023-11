Pas moins de 160 corps de martyrs palestiniens ont été retrouvés sous les décombres et dans les rues et les routes à Ghaza au cours des dernières 24 heures, indiquent mardi les autorités palestiniennes.

Selon les autorités palestiniennes, "les équipes de la défense civile continuent d'extraire des dizaines de martyrs sous les décombres (...) en utilisant des méthodes manuelles et primitives, alors que 160 martyrs ont été récupérés au cours des dernières 24 heures". Depuis vendredi matin, la bande de Ghaza a connu une trêve humanitaire temporaire qui a duré 4 jours, et il a été annoncé lundi qu'elle sera prolongée de deux jours supplémentaires. Le 7 octobre, l'entité sioniste a lancé une agression dévastatrice contre la bande de Ghaza, qui a provoqué une destruction massive des infrastructures et la mort en martyrs de dizaines de milliers de Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.