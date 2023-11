Le président de l'instance supérieur indépendante pour les élections (ISIE) en Tunisie, Farouk Bouasker, a annoncé mardi que le nombre final et officiel des candidats aux élections locales du 24 décembre prochain est de 7205 candidats.

Lors d'une conférence de presse organisée mardi matin, il a indiqué que parmi les candidats, 1028 personnes étaient porteuses de handicap qui, une fois élues, bénéficieront des mêmes droits et opportunités politiques au sein des conseils, ajoutant que les candidatures couvrent toutes les circonscriptions. Il a précisé que 60,1 % des candidats sont âgés entre 36 à 60 ans et que 86,6% des candidats sont des hommes. Bouasker a aussi fait savoir que 90% des circonscriptions électorales ont reçu plus de 2 candidatures et qu'un deuxième tour pourrait être organisé dans 57% des circonscriptions électorale (1148). Evoquant le registre électoral, il a indiqué que l'on recensait officiellement 9.079.271 électeurs jouissant du droit de vote, avant d'ajouter que le tribunal administratif avait par ailleurs rejeté 58 recours déposés par des candidats.