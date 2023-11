L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti mardi qu'il existait un risque que davantage de personnes meurent à cause des maladies à Ghaza si le système de santé de l'enclave palestinienne n'est pas remis sur pied rapidement après l'agression sioniste.

"A terme, nous verrons plus de personnes mourir de maladies que de bombardements si nous ne parvenons pas à remettre sur pied ce système de santé", a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris. Elle a qualifié l'état de l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de Ghaza, de "tragédie", après avoir été assiégé et bombardé par l'armée d'occupation pendant une dizaine de jours, et y avoir détruit, notamment les générateurs électriques et l’équipement médical, en plus des pompes à oxygène. Mme Harris s'est dit, en outre, "préoccupée" par la détention d'une partie du personnel médical du complexe Al-Shifa par les forces sionistes. Durant son agression contre Ghaza, l'armée d'occupation s'est acharnée particulièrement contre les malades, le personnel médical et les hôpitaux, au moment où la situation humanitaire vire à la tragédie.