Le Jardin botanique du Hamma à Alger abrite, dès mardi, la 5ème édition du Salon des Plantes médicinales, aromatiques et extraits naturels "Aromed", en présence de nombre d'acteurs des secteurs concernés par cette filière "en croissance continue". S'étalant jusqu'au 1er décembre prochain, cette manifestation se distingue par la participation d'institutions, producteurs, investisseurs, acheteurs, professionnels de la distribution et du conditionnement, chercheurs et formateurs, impliqués dans cette activité, précise l'organisateur d'Aromed, Hamdane Allalou, lors d'une conférence organisée à cette occasion. Tout en relevant que la filière algérienne des parfums, plantes aromatiques et médicinales ainsi que des extraits naturels connaît une "croissance continue", il a assuré que celle-ci "offre des perspectives et une marge de manœuvre favorables pour les investissements, tant qu'en amont qu'en aval". M. Allalou a mis en avant, à ce propos, "la richesse du patrimoine et le potentiel naturel inestimable" à même de permettre à notre pays d'avoir "un positionnement premium" sur les marchés mondiaux, soulignant "les mutations sociétales en faveur d'un retour à l'utilisation et à la consommation de produits naturels". "Cette filière est en train de se développer grâce à des professionnels, et non pas seulement aux populations riveraines des forêts dont nous voulons valoriser et mettre à profit le savoir", a relevé, de son côté, le Directeur général des Forêts (DGF), Djamel Touahria. L'inde, la Chine, les pays du Golfe, le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie et l'Espagne sont autant de potentiels investisseurs du marché algérien dans ce domaine, a-t-on indiqué lors de cette rencontre précédant l'inauguration de l'exposition accessible au large public.