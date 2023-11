Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a fait don de matériels et produits médicaux et de médicaments en faveur de quatre salles de soins dans la wilaya de Naama.

Cette opération qui a touché, mardi, la salle de soins "Achouri Tayeb" au village d’El Hamra dans la commune de Kasdir, concerne, également, des salles de soins des villages de Sidi Moussa (commune d’Ain Benkhelil), de Belhandjir (Ain Sefra), de Sidi Brahim de la commune de Moghrar qui a bénéficié de ce genre de matériels hier lundi.

La présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui, a souligné, à cette occasion, que cet élan de solidarité, qui touchera différentes régions du pays surtout dans le Sud, vise à assister et à accompagner les habitants de zones éparses dans le domaine de la santé en leur fournissant des équipements médicaux légers leur permettant d’ouvrir de nouvelles salles de soins pour l’extension de la couverture sanitaire.

Au terme de sa visite de deux jours dans la wilaya, effectuée en compagnie des autorités locales et marquée par le lancement d’une caravane de solidarité de distribution de kits de denrées alimentaires, de vêtementset de couvertures ux couches vulnérables des zones éparses, des centres de nomades de la wilaya dans le cadre de l’initiative "Pour un hiver chaud", Mme Hamlaoui a déclaré qu’elle a pris connaissance de visu des efforts des volontaires dans les opérations de solidarité menée par le comité local du CRA et ses sections à travers les daïras. Elle a évoqué, au passage, ce qui a été réalisé sur le terrain lors des campagnes de sensibilisation encadrées par les bénévoles du CRA au niveau de la wilaya de Naama pour renforcer la prise de conscience dans le domaine de prévention contre l’asphyxie au gaz de monoxyde de carbone en hiver, en plus de contribuer aux initiatives pour apporter les premiers secours en collaboration avec les services de la protection civile. Mme Hamlaoui a appelé, dans ce cadre, à la contribution de différents secteurs pour encourager le volontariat en milieu de jeunes, soutenir les missions du CRA en tant qu’instance humanitaire ouverte à toutes les actions caritatives et de volontariat.