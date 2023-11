Un quota de plus de 450 logements de différentes formules sera réceptionné, fin mars 2024 dans la ville de Saïda, a annoncé mardi le wali Mermouri Amoumen, lors de son inspection des sites de réalisation de ces projets de logements promotionnels aidés (LPA), publics locatifs (LPL) et promotionnel libre, qui a insisté sur la nécessité de livrer ces logements fin mars prochain. Le même responsable a donné des instructions pour renforcer les chantiers de réalisation de ces projets en main d'œuvre et de travailler dans le cadre du système de double vacation pour accélérer le rythme des chantiers. Ces quotas de logements comprennent 166 et 60 logements LPA en cours de réalisation dans le quartier de Dahr Chih, 104 logements publics locatifs, dont le rythme des travaux s'est accéléré, au niveau du même quartier, et 128 logements LPL dans le quartier de Riyad. Le taux d'avancement de la réalisation de ces projets d’habitat varie entre 40 et 90 % et sont supervisés par l’Office de promotion et de gestion immobilière, l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du Logement (AADL) e t l’Entreprise de promotion immobilière "Pomos". La Direction du logement a recensé un total de 60.125 unités de différentes formules, dont 48.406 réceptionnés, 6.459 en cours de réalisation et 5.260 en cours de lancement. Par ailleurs, le wali de Saïda a inspecté les travaux de réalisation de 350 logements promotionnels aidés (LPA) à Haï Sersour, lancés par l’OPGI en octobre dernier pour un délai de 4 mois qui a nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 58 millions DA. Dans ce cadre, M. Mermouri a insisté sur la nécessité de respecter la qualité de réalisation et des délais contractuels, afin de distribuer ces logements à leurs souscripteurs.