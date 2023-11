Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a achevé mardi soir sa visite officielle en Algérie, couronnée par la signature de la Déclaration commune de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau et plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays.

Le Président Erdogan a été salué à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, et des membres du gouvernement.