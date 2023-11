La sélection guinéenne de football s'est inclinée en déplacement face à son homologue botswanaise (1-0, mi-temps : 0-0), en match disputé mardi au stade de Francistown, pour le compte de la 2e journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026.

L'unique but de la partie a été inscrit par Kabelo Seakanyeng à la 79e minute de jeu. Dans l'autre match de cette poule, l'Ouganda s'est imposée en déplacement face à la Somalie (1-0) au stade municipal de Berkane (Maroc), grâce à un but signé Rogers Mato dès la 4e minute de jeu.

Les Somaliens ont terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion d'Abdi Mohamed peu avant la pause (45e+1). A l'issue de ces résultats, l'Algérie, vainqueur dimanche face au Mozambique à Maputo (2-0), s'empare du fauteuil de leader avec 6 points, devant le Mozambique, le Botswana, la Guinée, et l'Ouganda, qui comptent 3 points chacun.

La Somalie ferme la marche avec 0 point. Pour rappel, les "Verts" ont entamé cette campagne qualificative en battant la Somalie (3-1), jeudi au stade Nelson-Mandela d e Baraki.

Les matchs de la 3e journée du groupe G, prévus du 3 au 11 juin 2024, mettront aux prises le Mozambique à la Somalie, l'Ouganda au Botswana et l'Algérie à la Guinée. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.