Le MC Alger, leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, abordera le déplacement à El-Oued pour affronter l'US Souf avec un esprit conquérant, alors que son dauphin le Paradou AC recevra le CS Constantine dans un duel indécis, à l'occasion de la 7e journée prévue vendredi et samedi.



Impressionnant depuis le début de la saison, notamment sur le plan offensif (17 buts marqués), le MCA (1er, 15 pts) aura à cœur de préserver cette dynamique en visant un cinquième succès de rang.

Les joueurs de l'entraîneur français Patrice Beaumelle partiront favoris face au promu, auteur d'une seule victoire depuis le débuts de l'exercice, et qui peine à réussir son apprentissage parmi l'élite, en témoigne ses trois dernières défaites consécutives.

Le Paradou AC (2e, 13 pts), véritable surprise de ce premier quart du championnat, recevra le CS Constantine (7e, 9 pts) dans un véritable test pour les coéquipiers de Yacine Titraoui.

Vainqueurs lors de la précédente journée face au promu l'ES Ben Aknoun (1-0), le PAC aspire à confirmer ses ambitions face au CSC, battue à la surprise générale le week-end dernier à la maison par le NC Magra (0-1).

La formation du "Nedjm" de Magra (4e, 10 pts), surfant sur une belle série de quatre matchs d'invincibilité, bénéficiera de la faveur des pronostics face au MCE El-Bayadh (4e, 10 pts). Les gars de Magra pourraient profiter de la fébrilité de l'équipe d'El-Bayadh en dehors de ses bases, puisque les coéquipiers du buteur Kamel Belmiloud n'ont réussi à grignoter qu'un seul point sur neuf possibles en déplacement.

La JS Saoura (11e, 8 pts) et la JS Kabylie (12e, 7 pts), battues lors de la précédente journée, accueilleront respectivement l'ASO Chlef (4e, 10 pts) et l'US Biskra (7e, 9 pts) sous le signe du rachat.

Sèchement battue à Alger par le MCA (4-0), la JSS se trouve sans entraîneur après le limogeage dimanche du technicien Chérif Hadjar ce qui risque de compliquer davantage sa mission contre les Lions de Chelifs .

Après un début de saison exemplaire en alignant trois succès en autant de matchs, l'USM Khenchela (7e, 9 pts) est en train de marquer le pas en concédant trois revers de suite.

La réception du promu l'ES Ben Aknoun (16e, 1 point) constituera une aubaine pour les Khenchelis pour non seulement renouer avec la victoire mais également redémarrer sur des bases solides. L'ESBA, qui à l'instar de l'US Souf éprouve d'énorme diffic ultés en Ligue 1, est la seule équipe à n'avoir gagné aucun match. Cette 7e journée est tronquée de deux matchs : USM Alger - MC Oran et ES Sétif - CR Belouizdad, reportés en raison de l'engagement des deux clubs algérois en phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, dont les matchs se joueront vendredi, samedi, et dimanche.

Le programme

Programme des rencontres de la 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues vendredi et samedi :

Vendredi, 24 novembre :

NC Magra - MCE El-Bayadh 15h15

Paradou AC - CS Constantine 15h15

Samedi, 25 novembre :

USM Khenchela - ES Ben Aknoun 15h00

US Souf - MC Alger 15h00

JS Kabylie - US Biskra 16h45

JS Saoura - ASO Chlef 17h45

Reportées :

USM Alger - MC Oran

ES Sétif - CR Belouizdad

Classement : Pts J

1). MC Alger 15 6

2). Paradou AC 13 6

3). CR Belouizdad 12 6

4). MC El Bayadh 10 6

--). ASO Chlef 10 6

--). NC Magra 10 6

7). CS Constantine 9 6

--). ES Sétif 9 6

--). USM Khenchela 9 6

--). US Biskra 9 6

11). JS Saoura 8 6

12). JS Kabylie 7 6

13). USM Alger 6 6

--). MC Oran 6 6

15). US Souf 4 6

16). US Ben Aknoun 1 6.