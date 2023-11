Le projet de loi de finances 2024 (PLF 2024) a consacré une enveloppe de 220 milliards DA en tant qu'autorisations de programme et 60 milliards DA en tant que crédits de paiement pour le projet de la nouvelle ville médiatique "Dzaïr Media City" à Alger, a-t-on appris, mardi, auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Le projet de la nouvelle ville médiatique, dont le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a posé la première pierre en juillet dernier, et qui sera implanté à Ouled Fayet (Alger ouest), s'étend sur une superficie totale de 47 hectares. Le projet comprendra une zone dédiée aux médias, des studios de tournage, un village d'artistes, un espace d'enseignement et de recherche, ainsi qu'une zone multiservices.

La zone dédiée aux médias abritera les sièges des établissements médiatiques nationaux, à savoir, l'Entreprise publique de Télévision (EPTV), l'Agence Algérie Presse Service (APS), l'Etablissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA), l'Entreprise Nationale de Communication, d'Edition et de Publicité (ANEP), la Radio algérienne et la chaîne "AL24news".