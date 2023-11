L’Association des arts dramatiques de Mascara a décroché deux médailles, celles de la meilleure représentation spéciale du jury et du meilleur marionnettiste au Festival international du théâtre pour enfant, organisé dernièrement à Oum Arais (Tunisie), a-t-on appris, lundi, du président de l’Association, Abdelkader Ferhaoui.

Cette association a réussi à décrocher les deux prix par la comédienne Ghania Hantour, à travers sa participation au spectacle de marionnettes intitulée "Ghania et la magicienne" au Festival international du théâtre pour enfant abrité par Oum Arais (Tunisie), du 31 octobre au 14 novembre en cours.

Cette pièce, écrite et mise en scène par Abdelkader Ferhaoui et Ghania Hantour, relate une histoire de conflit entre Ghania, une fille qui aime faire le bien, et une magicienne qui cause plusieurs problèmes aux amis de Ghania.

Cette représentation théâtrale est la plus récente production de l’association, qui a déjà produit depuis 2016 des représentations de marionnettes, à savoir "Ghania et la marionnette", "Ghania et l’innocence sincère", "Ghania et l’amour éternel".

Les membres de l’association ont encadré un atelier de théâtre de marionnettes, lors du Festival international, qui a enregistré la participation de 70 troupes de 20 pays.

Par ailleurs, l’Association des arts dramatiques de la wilaya de Mascara prépare actuellement une pièce de marionnettes intitulée "Ghania et le cirque", dont la générale sera programmée lors des prochaines vacances scolaires d’hiver, selon M. Ferhaoui.