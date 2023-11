Un concours d’écriture d’histoires courtes visant à encourager la culture de l'écriture au sein de la jeunesse, a été lancé par la direction de la culture et des arts de Médéa, a-t-on appris mardi auprès de cette institution.

La compétition est ouverte aux jeunes qui ont une prédisposition à l’écriture ou passionnés de littérature et qui sont à la recherche d’un espace pour s’exprimer et d'une opportunité pour tester leur talent et vivre une nouvelle expérience susceptible de les aider plus tard dans leur parcours, a expliqué la directrice de la culture et des arts, Mme Salima Gaoua.

La durée d’inscription à ce concours s’étalera jusqu’à la fin janvier prochain pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de participer à cette compétition, a indiqué cette responsable qui a fait part de la réception, en quelques jours, de pas moins de 46 demandes d’inscription à ce concours d’écriture. En sus de la liberté laissée aux candidats de choisir le sujet à traiter, ces derniers ont la possibilité de s’exprimer dans les deux langues (arabe et français) de sorte à ne pénaliser aucune personne et d ’opter pour le genre littéraire (nouvelle, essai ou conte) qui leur convient, a fait savoir Mme Gaoua. Les manuscrits doivent être des textes originaux, inédits et non primés déjà, composés de 15.000 à 20.000 mots, et traiter de thèmes qui ne portent pas atteinte aux valeurs morales et religieuses de la société, selon le règlement du concours. Les résultats du concours seront communiqués le 1er avril et les trois lauréats de cette compétition littéraire seront distingués le 16 du même mois, qui coïncide avec la journée nationale du savoir, a conclu la directrice de la culture et des arts.