L’auteure Amel Berrahma de la wilaya de Tamanrasset a décroché le premier prix de la 3e édition du Concours national du prix "Oum Sihem" de la nouvelle, dont les résultats ont été annoncés mardi par l’Association culturelle "Athar El Abirine" d’Oran, a-t-on appris du président de cette association Rouane Chérif.

La nouvelle "Biotica" d’Amel Berrahma de Tamanrasset a réussi à obtenir le premier prix de ce concours national, alors que les 2e et 3e prix ont été décernés au récit "Itrak la Yakhdiouni" (Ton parfum ne me trompe pas) de Ghattas Asma Mohamed de Touggourt et le récit "Un modèle" d'Assia Rahahlia de Souk Ahras, a indiqué M. Rouane Des prix d'encouragement ont été également décernés à sept candidats originaires de Tlemcen (deux), Ain Defla, Touggourt, El Oued, El Tarf et Ghardaia, sachant que les prix seront distribués aux lauréats les 20 et 21 décembre à la Maison de la Culture Zeddour Brahim Belkacem à Oran. Pas moins de 102 écrivains de différentes wilayas du pays ont participé à la troisième édition du concours littéraire "Oum Sihem", lancé sous le slogan "Ecrire est un engagement et une responsa bilité", lancé par l'association "Athar El Abirine" en coordination avec la Maison de la Culture d'Oran, l'été dernier. Pour rappel, la regrettée écrivaine Amaria Bilal, connue sous le nom littéraire d'Oum Sihem (1939-2021), a laissé un fonds littéraire diversifié dans la poésie, comme "L'Alphabet de novembre", "Témoin de l'époque", "Palestine" et, dans la nouvelle, "Le trottoir de Beyrouth" et "Le quotidien d’Oum Ali" entre autres ouvrages.