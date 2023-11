Les projets d'expansion du complexe sportif de Wimbledon, où se joue le tournoi de tennis du même nom, ont subi un coup dur mardi, avec le rejet par un conseil de quartier d'un plan de construction de nouveaux courts sur un terrain proche du All England Club.

A l'unanimité, les sept membres du conseil de quartier de Wandsworth ont rejeté le projet prévoyant la construction de 39 nouveaux courts à Wimbledon Park, dans le sud-ouest de Londres. Ils ont suivi en cela les recommandations de leurs responsables de l'urbanisme. Le mois dernier, les conseillers du quartier voisin de Merton, où doit se situer la plus grande partie du site proposé, avaient approuvé le projet.

Il appartient donc maintenant à la mairie de Londres de trancher pour ou contre la construction du nouveau site, auquel certains résidents du quartier s'opposent farouchement. "Nous sommes bien entendu déçus de la décision du quartier londonien de Wandsworth", a commenté dans un communiqué la directrice générale du All England Club, Sally Bolton, affirmant que le projet apportera "des centaines d'emplois et des dizaines de millions de livres de bénéfices économiques pour nos voisins de Wandsworth, Merton et de tout Londres". Le projet prévoit aussi la construction d'un court d'une capacité de 8.000 spectateurs sur une parcelle auparavant occupée par un terrain de golf.

Cette extension permettrait à la phase de qualification pour Wimbledon, qui se tient actuellement à Roehampton, à plus de 5 km de là, d'avoir lieu au même endroit que le tournoi en lui-même, comme c'est le cas pour les trois autres épreuves du Grand Chelem.