Huit personnes, dont deux journalistes, sont tombés en martyrs mardi dans des frappes sionistes dans le sud du Liban, a indiqué l'agence de presse officielle libanaise.

Deux journalistes de la chaîne Al-Mayadeen sont tombés en martyrs avec un civil qui les accompagnait lors d'"un bombardement ennemi" dans la région de Tayr Harfa, selon l'Agence nationale d'information (Ani). Une octogénaire a en outre été tombée en martyre et sa petite-fille blessée dans une frappe sioniste sur le village de Kfar Kila, d'après la même source.

Al-Mayadeen a annoncé que sa correspondante Farah Omar, 25 ans, et son caméraman Rabih Maamari, 40 ans, étaient tombés en martyrs "par une frappe sioniste", ce que l'armée libanaise a confirmé.

L'équipe d'Al-Mayadeen a été "délibérément visée, ce n'était pas un hasard", a accusé le PDG de la chaîne, Ghassan Ben Jeddo, dans une déclaration à la télévision. Il a ajouté que le civil tombé en martyr en compagnie des journalistes était un "contributeur" de la chaîne. M. Ben Jeddo a rappelé que l'occupant sioniste avait récemment bloqué les sites internet de sa chaine. L'Ani a également rapporté que "l'ennemi sioniste a attaqué" une voiture entre Qlayleh et Chaaytiyeh dans le sud du Liban, tuant quatre personnes.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a "fermement condamné l'attaque" sioniste contre les journalistes, accusant l'occupant de vouloir "faire taire les médias qui dénoncent ses crimes et ses agressions". Le 13 octobre, un journaliste libanais de l'agence Reuters, Issam Abdallah, était tombé en martyr dans un bombardement sioniste, au cours duquel six autres journalistes ont été blessés. Un mois plus tard, des journalistes ont de nouveau été visés et un caméraman a été blessé par des tirs sionistes alors qu'il couvrait les bombardements dans le sud du Liban.