Les députés sud-africains ont voté à la majorité des voix, mardi, en faveur de la fermeture de l’ambassade de l'entité sioniste à Pretoria et de la suspension de toutes les relations diplomatiques avec cette dernière jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu à Ghaza et en Cisjordanie occupée, cibles d'agression sanglante depuis le 7 octobre dernier, ont rapporté des médias locaux.

"La motion présentée par le parti d’opposition Economic Freedom Fighters (EFF) et soutenue par le parti au pouvoir le Congrès national africain (ANC) a été adoptée par la majorité des voix, soit 248 voix contre 9 ", ont précisé les mêmes sources.

Dans une motion publique, les parlementaires ont écrit: "Le parlement sud-africain appelle le gouvernement à fermer l’ambassade de (l'entité sioniste) en Afrique du Sud" jusqu’à ce que cette dernière accepte un cessez-le-feu et s'engage à "mener des négociations contraignantes facilitées par les Nations unies dont le résultat doit être une paix juste, durable et pérenne". Les députés sud-africains ont évoqué un "apartheid" que les Pa lestiniens subissent. Pour rappel, l’Afrique du Sud qui fait partie des pays signataires du traité créant la Cour pénale internationale (CPI) a demandé, vendredi, aux côtés de quatre autres pays, à savoir le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti, à la CPI d'ouvrir sans délai une enquête sur la situation dans l'Etat de Palestine.