Le Covid-19 reste "une menace", a affirmé mardi l'Organisation mondiale de la santé, quatre ans après l'apparition d'une maladie qui a fait des millions de victimes et ravagé l'économie mondiale, mais n'est plus vue comme une priorité.

"Ce virus, le SRAS-CoV-2, circule actuellement dans tous les pays et constitue toujours une menace", a mis en garde Maria Van Kerkhove, la scientifique de l'OMS chargée de piloter la lutte contre la pandémie. "Nous devons rester vigilants car le virus circule, évolue et change", a-t-elle insisté, lors d'un échange avec le public sur des réseaux sociaux. Il existe actuellement trois variant du virus du Covid-19 (XBB.1.5, XXB.1.16 et EG.5) dits "d'intérêt", c'est à dire faisant l'objet d'une surveillance renforcée. Un quatrième (BA.2.86) doit venir se joindre à cette cohorte même s'il ne présente pas de gravité accrue de la maladie. "Nous avons constaté une augmentation lente et régulière de sa détection dans le monde", a expliqué la docteure Van Kerkhove. Face à la pandémie de Covid, l'OMS avait déclaré une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020, son plus haut niveau d'alerte, finalement levée le 5 mai 2023. Outre les symptômes aigus et immédiats, l'OMS s'inquiète des effets à long terme causés par le virus, connus sous le nom de Covid long. "Nous avons des preuves que la vaccination avec les vaccins Covid-19 réduit le risque" de Covid long, a déclaré Maria Van Kerkhove.

Elle a indiqué que 13,5 milliards de vaccins Covid-19 ont été administrés dans le monde depuis les premières injections de la fin 2020. Elle a aussi encouragé les habitants de l'hémisphère nord, où l'hiver commence bientôt, à se faire vacciner contre le Covid et la grippe.