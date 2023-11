"Aujourd'hui, des ambulances du Croissant-Rouge palestinien ont transporté 28 bébés prématurés, arrivés de l'hôpital d'Al-Chifa dimanche, depuis l'hôpital des Emirats de Rafah (Ghaza) jusqu'au point de passage de Rafah", la seule issue de Ghaza vers l'extérieur qui ne soit pas contrôlée par l'entité sioniste, a annoncé l'OMS dans un communiqué.

"Les 28 nourrissons sont arrivés en Egypte et trois autres bébés continuent à recevoir des traitements à l'hôpital des Emirats" de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, a précisé l'organisation. Le média égyptien d'Etat Al-Qahera News avait dans un premier temps annoncé l'arrivée de 29 bébés, avant de rectifier.

Au total, 31 bébés prématurés avaient été évacués dimanche de l'hôpital d'al-Chifa, que l'OMS, qui a participé à l'évacuation des bébés vers l'hôpital des Emirats de Rafah, avait décrit com me une "zone de mort".

Pris en charge dans des ambulances du Croissant-Rouge égyptien équipées de couveuses dès leur arrivée lundi en Egypte, "16 nourrissons sont déjà arrivés à l'hôpital d'Al-Arich", à 45 kilomètres à l'Ouest du poste-frontière de Rafah, d'après Al-Qahera News. "Il n'y a pas assez de couveuses à l'hôpital d'Al-Arich et certains enfants devront être transférés à Ismaïlia (200 km) ou au Caire (300 km)", avait affirmé plus tôt dimanche une source médicale cité par l'AFP. "Tous les bébés souffrent d'infections graves" et ont "besoin de soins médicaux", a dit l'OMS. "Onze d'entre eux sont dans un état critique", avait-elle indiqué dimanche. Samedi, "deux bébés prématurés sont morts avant que l'évacuation n'ait lieu", selon l'OMS. Lors de leur évacuation d'Al-Chifa, "aucun des nourrissons (évacués) n'était accompagné de membre de sa famille car le ministère de la Santé ne dispose que d'informations limitées et n'est pas en capacité de trouver leurs proches dans l'immédiat", d'après la même source.

L'armée sioniste qui mène une agression sans précédent dans la bande de Ghaza qui a fait au moins 13.000 morts, incluant plus de 5.500 enfants a lancé mercredi un raid sur l'hôpital al-Chifa.