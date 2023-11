Le service de chirurgie vasculaire de l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre 1954" d’Oran a effectué avec succès une opération de pontage carotido-sous-clavier, considérée comme "très complexe", a-t-on appris lundi auprès du service de communication de cet établissement. Le bénéficiaire de cette opération est un jeune homme, la vingtaine, qui souffrait d’une malformation congénitale dans l’une de ses veines, provoquant des pics de tensions, a-t-on indiqué de même source, ajoutant que son état de santé a nécessité la prise quotidienne de plusieurs médicaments et l’empêchait de poursuivre sa carrière de footballeur dans l’un des clubs locaux. La cheffe du service de chirurgie vasculaire, Pr Bouziane Leila Ahlem, a fait savoir que le malade souffrait d’une coarctation de l’aorte (une malformation congénitale), en plus d’une Arteria Lusoria (artère sous-clavière droite, qui nait en plein coarctation), ajoutant que la coarctation de l’aorte est une maladie très rare, qui réduit l’espérance de vie des malades, qui ne dépassent guère les 30 ou 40 ans. Le jeune malade a subi une dou ble opération "très complexe" qui a duré plus de 5 heures, soit un pontage carotido-sous-clavier à droite, en plus d’une angioplastie stenting de la coarctation, a expliqué cette spécialiste. "L’impact de cette chirurgie est considérable sur ce patient, qui se traduit par l’arrêt de la prise des médicaments de l’hypertension et sa préservation des AVC, grâce au retour de sa circulation sanguine à la normale", a-t-elle encore souligné, ajoutant que son service est "le seul à effectuer ce genre d’opération dans la région Ouest".