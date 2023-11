Des experts en médecine du travail ont mis l'accent, lundi à Alger lors d'un séminaire régional sur "la prévention des cancers en milieu professionnel", sur l'importance de renforcer la prévention pour préserver la santé des travailleurs.

Les participants à ce séminaire, organisé par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), en collaboration avec l'Association algérienne de médecine du travail, ont insisté sur l'importance des activités de prévention pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, relevant les causes du cancer en milieu professionnel.

Les intervenants ont salué les efforts de l'Etat visant à promouvoir la politique nationale de prévention des risques professionnels à travers plusieurs textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la santé préventive et de la médecine du travail, rappelant les conventions internationales ratifiées par l'Algérie en matière de prévention des risques professionnels. Ils ont également mis en avant le rôle de la CNAS dans la préservation de la san té des travailleurs et les mesures prises pour promouvoir une culture de prévention des risques professionnels.

Les intervenants ont évoqué, en outre, les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par la CNAS afin d'éviter les accidents du travail, ainsi que d'autres campagnes destinées aux stagiaires dans les centres de formation professionnelle pour les sensibiliser aux mesures de prévention dans ce domaine.

Le Directeur général de la CNAS, Nadir Kouadria, a affirmé que ce séminaire reflète les efforts déployés pour garantir un environnement de travail sain et sûr au profit des travailleurs, à travers une protection sociale efficiente. De son côté, le directeur central de la prévention des accidents du travail et des maladies en milieu professionnel à la CNAS, Djamel Metari, a mis en relief l'importance de déclarer les cas de maladies , en particulier celles liées au cancer en milieu professionnel, en vue d'une prise en charge dans le cadre des mesures prises pour préserver la santé des travailleurs.