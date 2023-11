L’Algérie est "engagée" à la mise en œuvre de son plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, a affirmé, lundi à Alger, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi.

"L'Algérie réaffirme son engagement à la mise en œuvre de son plan national pour combattre la résistance aux antimicrobiens", a déclaré le ministre, dans une allocution lue en son nom par le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr Djamel Fourar, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Tout en relevant que cette question est "un problème de santé publique", il a énuméré les actions engagées pour y faire face, citant la mise en place d’un cadre réglementaire permettant la surveillance et l’obtention de données sur la consommation des antimicrobiens, ainsi que "la mise en place d’un programme autour du malade" comprenant des axes dédiés à l'"hygiène dans sa globalité afin de lutter contre les infections liées aux soins". M. Saihi a, en outre, rappelé l'existence de "directives nationales de prise en charge de la tuberculose, du Sida, des hépatites, des méningites et du paludisme", lesquelles sont d’un "apport important" pour la réduction de la résistance aux antimicrobiens. Et de souligner, par ailleurs, la participation de l’Algérie au système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, via son réseau national ad hoc et l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) comme laboratoire de référence.

De son côté, le président de l’Agence nationale de la Sécurité sanitaire, Pr Kamel Senhadji, a mis en garde contre "l’abus et le recours anarchique" aux prescriptions en antimicrobiens, notamment en antibiotiques, en raison des dangers encourus sur la santé du patient, avant de relever "la concentration" des souches résistantes aux antimicrobiens lors d’infections nosocomiales. "La résistance aux antimicrobiens est une menace sanitaire face à laquelle nous sommes partie prenante de toutes les actions engagées par les différents services impliqués dans sa lutte", a-t-il assuré en conclusion. Institutionnalisée en 2017, la journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens est placée cette année sous le slogan: "les antimicrobiens: à utiliser avec prudence".