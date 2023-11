L'Algérie sera présente au troisième forum africain de Qwan-Ki-Do,

qu'organise la Confédération africaine, en coordination avec la Fédération ivoirienne de cette spécialité, du 24 au 26 novembre à Abidjan.

Le Qwan-ki-do algérien sera représenté lors de ce forum par l'entraîneur de l'équipe nationale, Farid Mousli, qui est également le président du Comité national du Qwan-Ki-Do ainsi que le président de la Ligue algéroise des arts martiaux.

Au cours de la rencontre d'Abidjan, les participants aborderont plusieurs thèmes liés aux règlements de l'arbitrage et des compétitions du Qwan-ki-do. Le forum sera suivi d'une formation pratique dans ce domaine, animée par des experts internationaux de cette discipline, a indiqué un communiqué de l'instance continentale.

Les présidents de fédérations nationales et les directeurs techniques nationaux tiendront une réunion animée par des experts internationaux dans cet art martial, suivie par une séance de formation, précise l'instance fédérale.

Sur le tapis, ces experts appliqueront, dans un premier temps, le mouvement d'harmonie "Dedok Lin" et un second mouvement "Ku Fu Dao".

Par la même occasion, la Confédération africaine de Qwan-Ki-Do tiendra une réunion dont l'ordre du jour comprend les activités réalisées au cours de la saison sportive 2022-2023, le programme prévu pour la saison 2023-2024, ainsi que l'étude de la situation générale de la discipline en Afrique et les voies et moyens de la promouvoir auprès des instances nationales et africaines.

Ce sera également une occasion pour les responsables de la Confédération africaine de dévoiler les futures initiatives qui permettront de généraliser la pratique de cet art martial en augmentant le nombre de formateurs et de pays africains capables de former des jeunes dans le Qwan-Ki-Do.

Enfin, lors de cette réunion, les responsables du Qwan-Ki-Do demanderont aux participants de proposer le nombre de délégués nationaux pour représenter ce sport au niveau africain ainsi que le programme de travail, a conclu le communiqué de l'instance africaine.