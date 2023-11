L'international algérien Farid Boulaya, dont le contrat avec la formation qatarienne d'Al-Gharafa expire en juin prochain, est courtisé par des clubs saoudiens, rapporte lundi le quotidien sportif l'Equipe.

Au Qatar, à Al-Gharafa depuis l'été 2022, le joueur algérien (30 ans) réalise une saison convaincante (8 matchs, 4 buts, 4 passes décisives).

Après une première saison d'adaptation, l'ancien Messin s'est imposé comme un joueur important de la Qatar Stars League.

En fin de contrat en juin prochain, il suscite l'attention du Championnat voisin d'Arabie saoudite.

En plus de Khaleej, qui a pris des renseignements pour cet hiver, Al-Fayha et Al-Shabab se sont positionnés, croit savoir la même source. Pour le moment, son club actuel ne s'est pas encore positionné pour une prolongation et le joueur réfléchit aux différentes options en sa possession. Pour rappel, Boulaya n'est plus convoqué en sélection nationale algérienne depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 décalée à 2022 au Cameroun.