Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U-20) Yacine Manaâ, a expliqué lundi la mauvaise participation algérienne au tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF) de la catégorie en Tunisie, par le manque de cohésion.

"Cette compétition a été un moyen de mieux comprendre le comportement de certains joueurs.

Nous avons décelé des problèmes de cohésion, en raison du manque de temps de préparation, notant que le groupe n'a eu que peu de temps pour se rassembler avant le tournoi", a affirmé Manaâ au site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF).

La sélection algérienne a concédé quatre défaites en autant de matchs : face à la Tunisie (2-4), le Maroc (2-3), l'Egypte (0-3), et la Libye (3-4), terminant à la 5e et dernière place au classement avec 0 point.

Le titre est revenu à la Tunisie, grâce à sa victoire dimanche face à l'Egypte (4-2).

"La participation au tournoi a permis à l'équipe de juger le niveau de ses joueurs à l’international et de se familiariser avec la qualité de ses futurs adversaires lors du tournoi officiel qualificatif à la CAN", a-t-il ajouté. Malgré les résultats mitigés, Manaâ a déclaré "qu'il ne reproche pas l'échec aux joueurs.

au contraire, il considère que la participation a été bénéfique pour eux, leur permettant de s’aguerrir au niveau international et que cette expérience contribuera à renforcer l’esprit de groupe.

Le tournoi a également été vu comme une occasion précieuse pour évaluer les potentialités de la sélection nationale U20 et pour le staff technique de tirer les enseignements qui s'imposent", souligne la FAF.

Installé à la tête des U20 le 18 octobre dernier, en remplacement de Mohamed Lacete, limogé, Yacine Manaâ a pris ses fonctions en dirigeant un seul stage effectué au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et au stade de Baraki.

La 5e et dernière journée du tournoi de l'UNAF des U20 se déroulera mardi.

L'Algérie sera exempte. Cette compétition s'est déroulée sous forme d'un mini-championnat.