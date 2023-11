Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, ont signé, mardi à Alger, la Déclaration commune de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la présidence de la République à l'issue des entretiens entre les Présidents Tebboune et Erdogan, et ce, à l'occasion de la visite officielle du président turc en Algérie.

Les deux présidents ont signé la Déclaration commune de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, parallèlement à la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays.

Le président turc avait entamé, plus tôt dans la journée, une visite officielle en Algérie, au cours de laquelle il a coprésidé, avec le Président Tebboune, les travaux de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc.