Une réunion technique de concertation a eu lieu lundi au ministère du Commerce et de

la Promotion des exportations, consacrée à l'examen du plafonnement des marges bénéficiaires de certains produits de large consommation, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion a été présidée par le ministre du secteur, Tayeb Zitouni, en présence de représentants des secteurs ministériels concernés, du directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Nacereddine Messaoudi, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelouahab Ziani, ainsi que du secrétaire général par intérim de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), et des présidents des organisations et associations nationales de protection du consommateur. Lors de cette rencontre, le ministre a mis en avant "l'importance du plafonnement des marges bénéficiaires, de la moralisation de l'activité commerciale et du renforcement de la confiance sur le marché pour prése rver le pouvoir d'achat des citoyens", ajoutant que cette réunion visait à "promouvoir la concertation et le dialogue pour instaurer les règles participatives liées à l'approvisionnement et à la stabilité du marché afin de préserver l'intérêt des consommateurs et des opérateurs économiques, tout en renforçant la transparence dans les pratiques commerciales".

Cette réunion, ajoute le ministre, intervient pour enrichir, également, l'avant projet de loi sur le plafonnement des marges bénéficiaires, qui couvrira, dans une première étape, les produits de large consommation.

M. Zitouni a aussi écouté, lors de la réunion, les interventions des participants qui ont présenté leurs propositions, à cet effet, et salué l'approche participative du ministère du Commerce, conclut le communiqué.