Au total, 130 projets innovants ont été enregistrés à l’université Ali Lounici d'El Affroun (wilaya de Blida), durant l’année universitaire 2022-2023, dénotant l'intérêt des étudiants pour le monde de l'entrepreneuriat, a-t-on appris, lundi, auprès de la cellule de communication de cet établissement de l’enseignement supérieur. Sur ce total de projets innovants, une vingtaine ont obtenu un brevet d’invention, ayant qualifié cette université à occuper la première place nationale dans ce domaine, selon la même source, qui a souligné les efforts des responsables de l'université à "encourager les étudiants à échanger avec les anciens promoteurs de projets, pour bénéficier de leur expérience et expertise et enrichir leurs connaissances sur l'environnement entrepreneurial". L’université Ali Lounici a élaboré un plan spécial pour l'ancrage de l'esprit entrepreneurial. Ce plan s'articule sur la définition de la startup et de son rôle dans la promotion de l'économie locale et nationale, ainsi que sur l'explication des mécanismes d’obtention d’un brevet d'invention pour la création d’une startup, selon la même source. Le plan a pour objectif de promouvoir l'étudiant chercheur au rang d'étudiant entrepreneur jouissant de l'esprit d’initiative pour créer sa propre entreprise, a ajouté la même source. "Le rôle de l'université consiste dans le développement de l'esprit entrepreneurial chez l'étudiant, à travers la sensibilisation et l'orientation et l'ouverture sur l'environnement économique, notamment les opérateurs économiques et les ministères concernés", a-t-on expliqué. L’université Ali Lounici compte quatre facultés, à savoir la faculté de littérature et des langues, la faculté de Droit et sciences politiques, la faculté des sciences humaines et sociales et la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.