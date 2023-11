Une superficie de plus de 8.000 hectares (ha) sera emblavée en céréaliculture au titre de la campagne labours-semailles 2023/2024 dans la wilaya d’Ouargla, contre 4.200 ha l'année dernière, a-t-on appris lundi de la direction des services agricoles (DSA). Lancée par le wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, au niveau d’une ferme relevant de l’entreprise Global-Agri-Food, filiale Madar-Holding, dans la région de Gassi-Touil (commune de Hassi-Messaoud), cette campagne table cette saison sur l’ensemencement de cette surface en diverses variétés de céréales, dont les blés tendre et dur et l’orge. Cette ferme qui s'étend sur une superficie de 2.000 ha, dont 1.050 ha exploités dispose de 25 forages destinés à l’irrigation. "Cette superficie céréalière est équipée en 25 pivots à être renforcés prochainement d’une dizaine d’autres pour exploiter le reste de la surface globale" de la ferme, a expliqué le PDG de Global-Agri-Food, Lotfi Boughrara. "L’entreprise envisage d’étendre ses activités dans le cadre de l’adhésion à la démarche de l’Etat portant investissement et développement des cultures stratégiques, en développant la céréaliculture pour atteindre l’autosuffisance alimentaire en ces produits stratégiques", a indiqué le même responsable. Le développement des cultures stratégique n’a cessé de gagner de terrain dans la wilaya d’Ouargla passant de 4.200 ha la saison dernière à plus de 8.000 ha cette saison. Dans l’optique de booster l’investissement en cultures stratégiques dans la région aux importantes potentialités agricoles, un réseau d’électrification agricole est prévu au profit des investisseurs , avec la mise en place d’un transformateur électrique de 40 KVA. Le wali, Mustapha Aghamir, a, à ce titre, fait savoir que "les moyens nécessaires pour accompagner les agriculteurs, notamment les céréaliculteurs, ont été mobilisés, dont les bureaux d’études techniques, de suivi, les instituts techniques, la chambre d’agriculture (CA)" . Mettant à profit cette sortie de terrain, le chef de l’exécutif de la wilaya a convié les promoteurs, publics et privés, désirant s’impliquer dans les efforts de développement des cultures stratégiques de se rapprocher de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), dont le siège est dans la wilaya d’El-Méniaâ, pour déposer leurs demandes et s’offrir toutes les facilités nécessaires àmett re en forme leurs projets.

La céréaliculture dans la wilaya d’Ouargla est concentré principalement dans la région de Gassi-Touil, (commune de Hassi-Messaoud) et les communes d’Ouargla, Rouissat, N’goussa et Hassi-Benabdallah.