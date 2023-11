Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a annoncé lundi après-midi à Jijel l’accord donné par la direction générale du budget du ministère des Finances pour la réalisation dans cette wilaya de six nouveaux projets au profit du secteur en 2024. Dans une déclaration à la presse au centre des loisirs de jeunes à Bordj Blida dans la commune d’El Aouana, M. Hammad a précisé que la direction générale du budget du ministère des Finances a donné son accord pour la réalisation de six nouveaux projets d’investissement dans la wilaya d’une valeur estimée à 740 millions DA.

Parmi ces projets, a ajouté le ministre, figurent ceux de la réhabilitation et d’équipement du stade omnisports Rouibah Hocine dans la commune de Jijel, de la réhabilitation et de pose de gazon synthétique au stade communal colonel Amirouche de la même commune, le projet d’étude, de suivi de la réalisation et d’équipement de la maison de jeunes de la commune de Bouraoui Belhadef en plus de la restauration de plusieurs structures sportives. L’accord a été également donné pour la réévaluatio n de cinq opérations en cours de réalisation dont les projets de réalisation de deux piscines de proximité à El Milia et Sidi Maarouf, et le suivi de la réalisation d’un stade de football dans la commune de Chekfa, a assuré le ministre.

M. Hammad a souligné que la démarche de son ministère repose sur "la mise à la disposition de nos enfants de structures sportives pour exercer leurs activités, l’accompagnement de leurs projets innovants et la découverte des jeunes talents", mettant l’accent sur la nécessité d’une gestion rationnelle de ces acquis destinés au développement de la pratique sportive.

Auparavant, le ministre a inauguré une piscine semi-olympique portant le nom du chahid El Adjroud Braham dans la commune de Taher et un complexe sportif de proximité dans la commune de Settara où il a lancé les travaux de pose du gazon synthétique sur le terrain du stade communal. Il a également inspecté les projets d’une piscine semi-olympique dans la commune d’El Milia, d’un stade omnisports de 5.400 places dans la commune de Kaous et d’une salle omnisports de 3.000 places au chef-lieu de wilaya, insistant notamment sur la réception de ces projets dans les délais pour les mettre au service des jeunes de la région.