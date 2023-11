Une semaine de l’entreprenariat "vert" a été ouverte lundi à l’université de Ghardaïa, à l’initiative de l'Agence nationale des déchets (AND) en coordination avec le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie.

Lors de la séance d’ouverture de cet événement, Ryadh Boudjemadi, responsable de la nature, climat et énergie au PNUD en Algérie, a indiqué que "le choix de Ghardaïa pour abriter cette deuxième semaine de l’entreprenariat "vert" est justifié par l’existence d’un fort potentiel humain intéressé par la création d’entreprises dans le domaine des métiers de l’environnement et également l’existence d’un Ksar écologique "Tafilelt" primé pour son respect des normes environnementales et le recyclage des déchets ‘’.

Abordant la même thématique, Mme Hanan Kaouane, responsable de l’accélérateur PNUD/Algérie, a pour sa part aggirmé que cet évènement "vise à sensibiliser à l’entreprenariat "vert" et l’innovation à l’économie circulaire, à appuyer et à accompagner les porteurs de projets en les informant sur les opportunités, les aides allouées pour la création et le développement durable de leur entreprises".

"L’université de Ghardaïa renferme un club pour les porteurs de projets et une maison d’entreprenariat que l’on va accompagner pour la concrétisation de leur projets de création d’entreprises dans le domaine de l’économie circulaire durable", a précisé Melle Kaouane. .

De son côté, le directeur général de l'AND, Karim Ouamane a indiqué que "cette semaine vise essentiellement à toucher le maximum de jeunes universitaires et promouvoir les différentes activités dans le domaines de la gestion des déchets tout en favorisant la création de richesse et d’emploi durable".

"Nous œuvrons pour la mise en place d’une base solide pour le développement de l’économie circulaire valorisant les matières résiduelles, les déchets et le développement de la technologie de recyclage", a expliqué M.Ouamane, ajoutant que la concrétisation d’une économie circulaire durable porteuse de plus-value, requiert l’adhésion des investisseurs notamment nos jeunes universitaires par leur sens d’innovation dans le recyclage, le tri, et la valorisation des déchets. . Pour sa part, le wali de Ghardaïa, Abdallah Abi Nouar a mis en avant les efforts déployés par l’Etat en matière de traitement des déchets organiques, liquides et lourds avant d’appeler les porteurs de projets notamment les jeunes universitaires à s’investir dans l’économie circulaires et trouver des solutions innovantes pour la valorisation des déchets dans le respect de l’environnement. Interrogé en marge de l’ouverture de cette semaine, l’inspecteur régional de l’environnement (Ouargla), Amar Bouamer a souligné "qu’une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux chez les jeunes du sud est constaté ce qui permet de favoriser une dynamique économique en pleine évolution en matière de recyclage, récupération et valorisation des déchets‘’.

Il a également souligné que le développement de l'économie circulaire constitue un facteur clé pour faire face au chômage et d’assurer la durabilité d’un développement d’une l’économie locale porteuse de richesse.

Des ateliers, des conférences, et des séances de travail sont prévus durant cette édition où il sera question du renforcement de l'entrepreneuriat "vert", la création d'emplois durables, tout en encourageant la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de l’économie circulaire notamment la gestion des déchets, ont indiqué les organisateurs . Organisée par l’AND en coordination avec le PNUD en Algérie et en partenariat avec l’université et la wilaya de Ghardaïa, cette 2e édition de la semaine de l'entrepreneuriat "vert", regroupe l’ensemble des acteurs activant dans le développement de l’entrepreneuriat en matière de la gestion des déchets dans la wilaya de Ghardaïa, ainsi que les étudiants et jeunes de la formation professionnelle, porteurs de projets.