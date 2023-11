Les voies et moyens de développement de la coopération algéro-suédoise dans le domaine de l'énergie, notamment les énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène et de la transition énergétique en Algérie, ont été examinés lundi à Alger, selon un communiqué du ministère de l'Energie et des mines. Le Secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, a reçu l'ambassadrice de Suède chargée de la promotion du commerce et des investissements durables, Cecilia Ekholm, en présence de l'ambassadeur de Suède à Alger. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le "renforcement des relations de coopération bilatérale dans le domaine énergétique, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du développement de l'hydrogène et de la transition énergétique en Algérie". Les deux parties ont évoqué, en outre, "les opportunités d'affaires et d'investissement et les moyens d'échanger les expériences entre les sociétés des deux pays, notamment en ce qui concerne le développement des énergies nouvelles et renouvelables", aj oute-t-on de même source. A cette occasion, le SG du ministère a présenté un aperçu sur la stratégie de développement du secteur de l'énergie et des mines, notamment le programme du développement du secteur des énergies nouvelles et renouvelables, appelant l'équipe d'experts formée "à renforcer et à intensifier les échanges en vue d'élaborer une feuille de route pour identifier les domaines de coopération et d'investissement dans les projets industriels énergétiques en Algérie et à créer des partenariats mutuellement bénéfiques". Pour sa part, Mme Cecilia Ekholm, a exprimé la disponibilité et l'intérêt accordé par son pays au développement des relations de coopération avec l'Algérie, outre le renforcement des consultations économiques et commerciales et l'échange d'expériences.