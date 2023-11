Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, représentant le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, lundi au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" à Alger l'ouverture des travaux du 6e Dialogue judiciaire africain

organisé par la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP).

L'ouverture des travaux de ce dialogue placé sous le thème "Promotion des droits de l’Homme en Afrique: défis et opportunités liés à la transposition de la jurisprudence régionale et internationale des droits de l’Homme au niveau des juridictions nationales", s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, des conseillers à la présidence et de la présidente de la CAfDHP, Imani Daud Aboud.

Ont assisté à ces travaux, des présidents des Cours Suprêmes de pays membres de l'UA, une délégation du Conseil constitutionnel de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), des représentants d'instances régionales judiciaires et parajudiciaires ainsi que d'autres organes de l'UA.

Le dialogue se veut une tribune pour les participants pour débattre des opportunités et défis liés à la transposition de la jurisprudence régionale et internationale des droits de l’Homme au niveau des juridictions nationales à l'échelle africaine. Les travaux de ce dialogue qui se tiennent en vertu de la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine portant organisation tous les deux ans, de dialogues judiciaires africains, se poursuivront jusqu'à mercredi.