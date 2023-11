SpaceX a fait décoller samedi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship, dont l'étage supérieur a réussi à atteindre l'espace avant qu'une "anomalie" n'entraîne son explosion.

"Starship a décollé avec succès sous la poussée des 33 moteurs Raptor du propulseur Super Heavy et a atteint l'étape de séparation" des deux étages, a écrit SpaceX sur X (anciennement Twitter). La fusée géante de 120 mètres de haut s'est arrachée du sol peu après 07H00 locales (13H00 GMT) depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas.

Le module Starship, placé au sommet de la fusée, s'est séparé avec succès de l'étage de propulsion Super Heavy, mais les deux parties de la fusée n'ont pas survécu jusqu'à leur redescente programmée et ont explosé en vol, selon SpaceX.

La fusée est composée de deux étages: l'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship, placé au-dessus et qui donne par extension son nom à la fusée entière. Le premier lancement au printemps s'était terminé en gigantesque explosion, avant la séparation.