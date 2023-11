La pièce de théâtre "El Sarkha El-samita" (Le cri silencieux), une production de l’association culturelle "Ouled Leblad" de la wilaya de Bouira, a reçu une invitation pour participer à la 7e édition du Festival international du théâtre de rue de Kirkouk en Irak, a-t-on appris dimanche auprès des responsables de l’association. "Le spectacle +El Sarkha El Samita+ retrace l’histoire d’un conflit opposant le bien au mal. Il s’agit d’un travail de 40 minutes, qui a été conçu par notre association et réalisé par Ait Kaci Abderrahmane, et nous avons reçu une invitation pour participer à la 7e édition du Festival international du théâtre de rue à Kirkouk qui s’ouvrira le 27 novembre", a expliqué à l’APS le président de l’association, Amine Ait Kara.

M. Ait Kara, qui est l’un des acteurs principaux de ce spectacle théâtral, ainsi que de plusieurs autres œuvres théâtrales, a indiqué, en outre, que sa troupe "s’est bien préparée pour représenter et honorer l’Algérie au Festival international de Kirkouk", qui, a-t-il dit, "verra la participation de plusieurs pays, dont l’It alie, l’Iran, la Syrie et la Tunisie".

"Les autorités locales de Bouira ainsi que la direction de la Culture et des Arts nous soutiennent avec la prise en charge des procédures nécessaires afin d’effectuer le voyage et représenter dignement notre pays et notre wilaya", a-t-il dit.

Créée en décembre 2022, l’association Ouled Leblad a remporté plusieurs prix au niveau local grâce à une série de travaux dont deux monodrames sous les titres "El Aars" (la fête) et "Baqaya Radjoul" (les restes d’un homme), ainsi que des pièces théâtrales ayant connu un franc succès dans la wilaya de Bouira à l’image de "Tchektchouka" (Ratatouille), "El Aqrab" (scorpion) et "Wouroud Mina El Nar" (Des fleurs en feu).