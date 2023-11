Au moins 150 personnes sont mortes du choléra au cours des deux derniers mois au Mozambique, dont la majorité dans le centre et le nord du pays, ont déclaré les autorités mozambicaines. La plupart des victimes de cette épidémie se trouvent dans le district de Gile, dans la province centrale de Zambézie, a indiqué aux journalistes le porte-parole du conseil des ministres, Filimao Suaze, après une réunion du gouvernement mardi dans la capitale mozambicaine, Maputo.

Il a précisé que du 14 septembre au 13 novembre, un total de 36.930 cas de choléra avaient été enregistrés dans le pays. "Il faut également noter qu'on dénombre un total de 150 décès pour un taux de mortalité qui s'élève donc à 0,4%", a fait savoir M. Suaze. Le Mozambique a enregistré 70 cas de choléra au cours des dernières 24 heures, dont 62 ont été hospitalisés, a poursuivi le porte-parole. En outre, 505 nouveaux cas ont été signalés sur les sept derniers jours sans que de nouvelles victimes soient à déplorer, a-t-il ajouté. Le conseil des ministres a décidé d'envoyer des équipes dans les provinces du centre et du nord du pays afin d'évalu er les maladies diarrhéiques, en particulier le choléra, associées au début de la saison des pluies. Au cours de la dernière saison des pluies, de novembre 2022 à mai 2023, le choléra a touché plus de 30.000 personnes au Mozambique et fait au moins 141 morts, selon les données du ministère de la Santé.