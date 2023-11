Une opération portant le renforcement en agents paramédicaux des différentes salles de santé de proximité des zones frontalières et éparses du nord de la wilaya de Bechar, sera prochainement entamée , a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la santé.

"Nous allons prochainement renforcer ces structures de santé de base, par le recrutement et la formation d’agents paramédicaux et autres sages-femmes issus des zones de Rosf-Ettayba, Fendi,Oued- Lakhdar, Guetrani, Boussir , dans la commune frontalière de-Béni-Ounif , ainsi que la commune de Boukais (55 km au nord-ouest de Bechar ) et ce dans l’objectif de consolider l’offre de santé de base et d'atténuer le déficit constaté en paramédicaux dans ces zones", a précisé à l’APS le directeur du secteur, Mansour Boukhiar.

Et d’ajouter : "Nous allons donner la priorité à ces jeunes diplômés pour qu’ils puissent rejoindre l’institut national de formation supérieur paramédical (INFSPM), dans la perspective du pourvoir en personnel paramédical qualifié de ces structures de santé de proximité et aussi l’absorption de la demande d’emploi ", a-t-il expliqué. En parallèle, il est prévu un vaste programme de modernisation des équipements médicaux pour l’amélioration de la prise en charge des patients à travers les zones éparses, qui seront soutenues sur le plan médical par les hôpitaux de la daïra frontalière de Béni-Ounif et ceux du chef lieu de wilaya, a fait savoir le même responsable.