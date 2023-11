L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) abrite, à partir de ce dimanche à Alger, une formation régionale en bioinformatique destinée à améliorer l'interprétation des données du diagnostic du poliovirus.

La formation, qui se tient à l'annexe de l'IPA de Sidi-Fredj, est organisée en collaboration avec le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et vise à "développer des outils de diagnostic améliorés du poliovirus", a précisé à la presse, la responsable du laboratoire des entérovirus de l'IPA, Dr Dahbia Anes-Boulahbal. Cet atelier de 5 jours s'inscrit "dans le cadre de l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite" avec pour objectif le "renforcement des capacités des laboratoires de pays africains participants pour l'interprétation des données issues de la technique de séquençage, en utilisant la bioinformatique", a-t-elle ajouté. Elle a, à ce propos, fait savoir que l'ambition de l'OMS est de "raccourcir les délais de diagnostic du poliovirus, de sorte à avoir des outils de riposte plus rapides et stopper la maladie à l'échelle mondiale".

"Le dernier cas de poliomyélite sauvage autochtone en Algérie remonte à 1996. Pour autant, nous restons toujours vigilants et en surveillance épidémiologique en cas d'importation et de résurgence du virus, ce dernier n'ayant pas de frontières", a commenté la spécialiste. Il est à noter, enfin, que le laboratoire des entérovirus de l'Institut Pasteur d'Algérie est considéré comme "une référence" par l'OMS, en matière de surveillance de la poliomyélite.

La poliomyélite est classée par l'OMS comme étant une maladie "très contagieuse" provoquée par un virus (poliovirus), qui envahit le système nerveux pouvant entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles.