Près de 700 logements de différentes formules et décisions d'aides à l'habitat rural ont été distribués, dimanche, à travers la wilaya de Chlef. Ce quota représente 266 logements de type promotionnel aidé (LPA) réalisés dans les communes de Chlef, El Marsa, Beni Haoua et Ouled Farès, 200 autres de la formule logements location-vente (AADL) à Hosnia, 80 logements publics locatifs (LPL) et 150 aides à l'habitat rural à travers différentes communes.

"Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un important programme de logements en cours de mise en œuvre, prévoyant notamment la distribution, à la fin de l'année en cours, d'un millier d’autres logements de type LPL et LPA", a indiqué le wali de Chlef, Brahim Ghemired, à l'occasion de la cérémonie de distribution de ces logements et décisions, qui s'est déroulée au siège de la wilaya, en présence des autorités locales civiles et militaires et de représentants de la famille révolutionnaire.

Le chef de l'exécutif a assuré que "la majeure partie du programme de logements dont a bénéficié Chlef a été réalisée et les projets en cours de réalisation sont à un stade avanc é, dans l’attente de l’affectation d'autres programmes au profit de la wilaya l'année prochaine".

M. Ghemired a indiqué que, dans le cadre du programme d'aide à l'habitat rural, Chlef a bénéficié d'un quota supplémentaire de 2.500 aides, dont les dossiers sont actuellement en cours d’examen, en vue de leur "prochaine répartition".

Concernant le problème du déficit en foncier constructible, le wali a assuré que des instructions ont été données aux différentes communes en vue de l’adoption, dans les meilleurs délais, des Plans d'occupation des sols (POS) qui permettront l'exploitation des assiettes disponibles pour l’implantation des projets de logements. A noter que les bénéficiaires de cette opération de distribution ont loué cette initiative d'autant plus qu'elle a coïncidé avec l'approche de la saison hivernale.

