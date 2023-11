Quelque 167 foyers de l’agglomération rurale Ouled Boudia de la commune de Beniane (Mascara) ont été raccordés, dimanche, au réseau de distribution de gaz naturel, lors d’une visite d’inspection effectuée par le wali de Mascara Farid Mohammedi à plusieurs projets de développement des communes de la daïra de Aouf. Cette opération a concerné la réalisation de 4,1 km de réseau de distribution de gaz naturel pour un montant de plus de 10 millions DA, au titre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales de l’exercice en cours, selon les explications fournies par les responsables de la Direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO). Par ailleurs, il est prévu prochainement le raccordement de plus de 200 foyers de la zone rurale Ouled Abdelouahad, dans la commune de Makdha, au réseau de distribution de gaz naturel, selon la société Sonelgaz. Avec l’achèvement de la réalisation de ce projet, le taux de raccordement au réseau de distribution du gaz domestique dans les zones rurales de la wilaya s’élèvera à 77 pc, a-t-on ajouté.

Lors de sa visite , le wali a aussi supervisé l’opération de raccordement de 70 foyers des centres ruraux Badir et Hassna de la commune de Beniane au réseau électrique, où un réseau de 3,9 km a été réalisé pour un montant de 25 millions DA, dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, selon la même source. Le premier responsable de la wilaya a annoncé, lors de cette visite, le lancement prochain de projets de réhabilitation des tronçons du chemin vicinal N 7 reliant la commune de Aouf au village de Sidi M’barek, les deux chemins de wilaya CW 58 de Ghrous et Guebrine, et le CW 177 reliant la commune de Beniane avec la wilaya de Saïda et le 77 A. Cette visite a également permis au wali de Mascara d’inspecter plusieurs équipements publics des communes de la daïra de Aouf nécessitant une réhabilitation, dont le stade municipal 19 mars 1962, la salle polyvalente Chahid Charef Benabdellah de Beniane, le complexe sportif de proximité Emir Abdelkader de Aouf, le CEM Chahid Ghilès Ahmed Benabdelkader de Ghrous, où M. Mohammedi a annoncé que cette localité a bénéficié d’actions urgentes de réhabilitation.