Le bilan de l’incendie d’un camion survenu, lundi dernier dans la commune d’El-Braya (Oran), s'est encore alourdi avec le décès dimanche du neuvième passager, a-t-on appris auprès de l’hôpital des grands brûlés "Ouahrani Fethi Mustapha" d’Oran.

Cet établissement hospitalier avait reçu, le 13 novembre en cours, quatre personnes grièvement brûlées, suite à l’incendie d’un camion transportant neuf personnes, dont cinq sont morts carbonisées sur place. "Deux des quatre blessés sont décédés le même jour de l’accident, juste après leur admission à l’hôpital, et le troisième est décédé vendredi. Le quatrième blessé est décédé, dimanche, après plusieurs jours en réanimation", a précisé la chargée de communication du même établissement, Djamila Boutaleb. Pour rappel, un petit camion transportant des ouvriers avait pris le feu, le 13 novembre en cours, sur la route reliant les communes d’El Braya et Oued Tlelat. Les services de la Gendarmerie nationale de Oued Tlelat ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident et poursuivre les responsables devant la justice, a indiqué un commu niqué du Parquet général près la Cour d’Oran.