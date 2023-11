Le président de l’Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham, a insisté, dimanche à Tlemcen, sur l’importance de la formation de la société civile et son implication dans la numérisation.

M. Benbraham a indiqué, lors du "Forum de la société civile pour le dialogue et la citoyenneté et le développement local", qui s’est déroulé au siège de l’Assemblée populaire de wilaya de Tlemcen, que l’Observatoire national de la société civile lancera, prochainement, une plateforme électronique pour la formation des associations de la société civile sur la manière de gérer une association et ses finances, et nouer des relations avec les collectivités locales, afin de renforcer ses capacités et la protéger contre la fraude et la corruption. "La démocratie (...) a besoin d’une société civile formée, en contact quotidien avec les problèmes du citoyen et cette société civile constitue l’un des affluents de participation et de dialogue au sein des communes pour présenter des opinions et des idées, en plus de proposer des solutions aux défis de développement", a-t-il soutenu. M. Benbraham a indiqué qu’il était temps que la société civile soit formée à travers le coaching et ouverte au travail bénévole en contact avec les élites pour tirer profit des idées et des expériences, afin qu’elle soit capable de créer des clubs spécialisés au profit de ces élites, qui ont la capacité d’exprimer des opinions et de proposer des solutions à plusieurs problèmes liés à la réalité du développement.

Il a également appelé les acteurs de la société civile à s’engager dans la numérisation pour atteindre plusieurs objectifs, dont la citoyenneté numérique qui, selon lui, facilite l’insertion de la société civile en tant que partenaire dans toutes les questions.

Le même responsable a fait, à cette occasion, part d'forum national qui sera organisé, décembre prochain, et réunira plus de 600 associations pour débattre de trois thématiques majeures, à savoir "le dialogue et la participation de la société civile", "l’économie solidaire" et la "responsabilité économique et sociétale des partenariats publics". Il a mis à profit cette tribune pour réaffirmer la solidarité du peuple algérien avec les frères palestiniens qui sont quotidiennement exposés à la barbarie sioniste, en témoignent les massacres d’enfants, de femmes et des vieillards.