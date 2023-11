Plus de 200 projets de développement ont été réceptionnés cette année à travers les communes de la wilaya d'Aïn Temouchent, au titre du programme d'appui au développement économique et social des collectivités locales (ex Plan communal de développement PCD), a annoncé dimanche le wali M’hamed Moumene.

Lors de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW), M. Moumene a souligné que la wilaya a bénéficié cette année d'une enveloppe financière de 2,5 milliards DA pour assurer la mise en œuvre de 375 opérations de développement, dans le cadre du programme d'appui au développement économique et social des collectivités locales, sachant que 207 projets inscrits ont été réalisés dans l’ensemble des communes de la wilaya.

Le même programme comprend 82 autres projets de développement en cours de réalisation, sachant que le taux de consommation des crédits liés au programme d'appui au développement économique et social des collectivités locales a atteint 44 %, a-t-on ajouté.

D’autre part, la wilaya a été renforcée cette année par la réception de 55 opérations de développement inscrite s au titre du programme sectoriel (47,77 millions DA) pour la prise en charge de la concrétisation de 299 actions de développement, dans le cadre de 130 projets en cours de réalisation avec des taux d’avancement différents, a souligné le responsable de l’exécutif.

Le nombre global de projets réceptionnés et en cours de réalisation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des habitants de la wilaya et de la prise en charge des diverses préoccupations liées au développement enregistrées au niveau local, a indiqué le même responsable.

Dans le même cadre, concernant l’amélioration des conditions de vie de la population de la wilaya, il est prévu le raccordement d’un millier de foyers au réseau d’électricité et 5.000 autres au réseau de gaz de ville, dans le cadre du programme de développement mis en œuvre par la Direction de l'Energie et des Mines, a souligné le wali.

Les différents projets en cours de réalisation sur le terrain dans le même secteur permettront d'atteindre un taux de 98,50 % dans le domaine du raccordement électrique et un taux de 82,50 % dans celui du gaz naturel, et ce avant la fin de l'année en cours.

APS