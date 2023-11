Une production prévisionnelle de 48.000 quintaux (qx) de blé dur et tendre est attendue dans la wilaya d’El-Meghaïer au titre de la campagne labours-semailles 2023/2024, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA). Cette récolte est prévue sur une surface de 120 ha emblavée et irriguée au titre de la campagne labours-semailles lancée par le wali d’El-Meghaïer, Nehila Laredj, depuis l’exploitation agricole "Kiraguel Abdelkrim", périmètre "Slimane Berrabeh" dans la commune de Setil, a déclaré la DSA, Ouardia Belokbi. Les prévisions de la récolte escomptée sont jugées plus importantes par rapport à celle réalisée la saison dernière estimée à 30.000 qx de céréales, a-t-elle dit. Intervenant à cette occasion, le wali a exhorté l’institut technique de développement de l’Agronomie saharienne (ITDAS) d’œuvrer, en coordination avec la direction des services agricoles , à l’intensification des actions de sensibilisation et de vulgarisation en direction des agriculteurs et de mettre les moyens nécessaires à leur dispositi on en prévision de la prochaine campagne moissons-battage. Les autorités locales s’emploient à accorder toutes les facilités, à aplanir les contraintes et à accompagner les promoteurs désirant investir dans les activités agricoles. Pour ce faire, pas moins de 380 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau d’électrification et l’opération se poursuivra pour électrifier, avant la fin de l’année en cours , 80 autres exploitations, ont indiqué les mêmes services.