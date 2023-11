Une commission plurisectorielle locale inspectera prochainement les 22 structures thermales opérationnelles à travers la wilaya de Mila en vue d’accompagner leurs propriétaires dans les démarches de leur promotion en complexes thermaux, apprend-on dimanche auprès du directeur locale du tourisme et d’artisanat, Noureddine Bounafaâ.

Dans une déclaration à l’APS en marge de l’ouverture du complexe thermal Hammam Béni Haroun dans la commune de Hamala et la remise au propriétaire d’une autorisation d’exploitation exceptionnelle par le wali Mostefa Koreïch, le même responsable a précisé que cette commission débutera "au cours de cette semaine" ses sorties dans les communes de Teleghma, Oued El Athmania et Ain Melouk pour y inspecter les structures thermales et orienter leurs propriétaires vers leur promotion en complexes thermaux.

L’opération vise à régulariser les situations de ces équipements conformément au cahier des charges établi par le ministère de tutelle qui exige de ces équipements d’offrir hébergement et soins sanitaires pour être classés en tant que complexes thermaux, selon la même source.

La même source a ajouté que la levée des entraves rencontrées par les investisseurs dans le domaine thermal générera richesse et emplois dans cette wilaya qui dispose de "grandes" potentialités thermales. Le thermalisme à Mila se renforcera ainsi de deux futurs complexes thermaux dont un est en réalisation au chef-lieu de wilaya et le second dans la commune d’Oued El Athmania qui s’ajouteront au complexe thermal ouvert aujourd’hui dans la commune de Hamala avec l’exploitation des chambres et bassins de bain en attendant l’achèvement des travaux de réalisation d’un hôtel de 124 lits, un centre de soins thermaux et autres structures, selon encore le même responsable.