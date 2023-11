Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a souligné, dimanche à Alger, l'importance des clubs créatifs dans la découverte de talents parmi des apprentis, en vue de les encourager à aller jusqu'au bout de leurs idées innovantes. Intervenant lors d'une rencontre sur le rôle des clubs créatifs tenue sous sa présidence, M. Merabi a fait état de plus de 900 clubs créés au niveau des établissements de formation dans plusieurs spécialités, l'objectif étant "de favoriser les idées créatives et la découverte de talents parmi les apprentis permettant aux diplômés du secteur la création de leurs projets afin d'accéder au monde de l'entrepreneuriat".

Pour M. Merabi, ces clubs se veulent "un espace d'échange d'expériences permettant aux porteurs d'idées innovantes un échange d'expériences et l'organisation de compétitions locales et nationales", annonçant l'adoption de "la stratégie des clubs créatifs dans la formation et l'enseignement professionnels a été adoptée". "La rencontre permet d'échanger les vues et les idées et aborder les différents a spects relatifs à ces clubs, passant en revue les principales mesures prises en matière d'accompagnement des stagiaires et des apprentis en termes d'innovation et de créativité, notamment à travers la création de ces clubs et la présentation de quelques success stories", a estimé le ministre.

Une communication a été donnée à cette occasion en visioconférence, sur le rôle et les objectifs des clubs d'innovation et de créativité dans la formation professionnelle. La rencontre a vu également l'organisation de plusieurs workshops sur l'importance des nouvelles technologies dans ce domaine.

APS