Le coup d’envoi de la troisième édition du concours de la généralisation de l’utilisation de Tamazight, langue nationale et officielle du pays, au sein de l’administration et des lieux publics, initié par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, a été donné, dimanche.

Le lancement de cette nouvelle édition a été donné à partir de la daïra de Ain El-Hammam, où la commission d’évaluation s’est déplacée et a visité les quatre communes composant cette daïra, à savoir Abi Youcef , Ain El-Hammam, Ait Yahia et Akbil. Le président de l’APW, Mohamed Klaleche, a rappelé, dans une déclaration à l’APS, que ce concours, dont l’organisation a été confiée à la commission sociale et culturelle, "est venu donner un cadre institutionnel aux différents efforts et initiatives d’acteurs qui œuvrent à la promotion de Tamazight".

Ce concours, qui a récompensé les deux éditions précédentes quatre communes, honorera cette année trois assemblées seulement, suite à une révision du règlement intérieur de la compétition. Les lauréats recevront des prix de 2 millions de DA pour le premier, 1,5 million de DA pour le deuxième et 1 million de DA pour le troisième, a-t-il fait savoir. Pour rappel, afin d’aider à la généralisation de l’utilisation de tamazight au sein des institutions, l’APW de Tizi-Ouzou et en collaboration avec d’autres partenaires et des spécialistes, a procédé à l’édition d’un lexique administratif en Tamazight remis aux présidents des 67 Assemblées populaires communales de la wilaya, alors qu’un autre lexique commercial est en cours d’élaboration, par la même institution. A noter que la remise des prix interviendra à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh Yennayer, le 12 janvier prochain, a indiqué M. Klaleche.