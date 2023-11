Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a présidé, dimanche, la cérémonie d'installation du nouveau Directeur général du commerce extérieur au ministère, Omar Helaili.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du ministère, en présence du Secrétaire général, de la Cheffe de cabinet et de cadres de l'administration centrale, indique un communiqué du ministère. Dans son allocution prononcée à cette occasion, M. Zitouni a mis en avant "le rôle crucial de cette direction dans le renforcement des capacités nationales en matière d'exportation et l'augmentation du volume des exportations hors hydrocarbures, conformément aux engagements du président de la République, dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère pour atteindre les objectifs fixés".

Le ministre a exhorté le nouveau Directeur général à œuvrer au développement de cette direction, à adopter la numérisation comme moyen essentiel, à ouvrir la voie aux propositions des opérateurs économiques activant dans ce domaine et à collaborer avec les start-up. Avant sa promotion à ce poste, M. Helaili a occupé plusieurs postes dans le secteur du commerce, dont celui de Directeur régional du commerce et de la promotion des exportations à Béchar, conclut le communiqué.