Le Salon international du textile, habillement, cuir et équipement "TexStyle Expo"

a ouvert ses portes, dimanche à Alger, avec la participation de près de 170 exposants nationaux et étrangers.

Organisée du 19 au 21 novembre au Palais des expositions, Pins maritimes à Alger, cette manifestation économique se tient en présence de plus d'une centaine d'exposants étrangers, venus notamment de la Chine, Turquie, Tunisie, Egypte, Italie, Indonésie et l'Inde.

Donnant le coup d'envoi de l'évènement, le secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a estimé que "TexStyle Expo" constitue "une opportunité pour les acteurs nationaux de la filière afin d'explorer les opportunités de partenariat avec leurs homologues étrangers".

Invité au Salon, le Vice-Président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed-Moncef Bouderba, a pour sa part, mis en avant la qualité des produits exposés, rappelant que ce secteur est en plein essor, notamment à travers les investissements consacrés par les pouvoirs publics pour la relance du secteur.

"Ces investissements vo nt, certes, contribuer à consolider le transfert de technologies et l’ouverture du partenariat, mais ils permettront également de capter les IDE et orienter la production vers les marchés extérieurs", a-t-il insisté.

Quant au directeur général de la société organisatrice du salon (CGCOM-EVENT), Mohamed-Lamine Bekkouche, il a précisé que l'évènement vise la favorisation des échanges, ainsi que la création de partenariats en vue de "développer une industrie de pointe et une matière de qualité afin de satisfaire les exigences des clients au niveau du marché local et international".

Côté exposants, "TexStyle Expo", outre la forte présence étrangère enregistrée, connait une participation remarquable des entreprises locales, issues de tous les coins du pays. Les sociétés algériennes, venues exposer leurs produits, sont présentes à travers les habits traditionnels et le savoir-faire artisanal transmis de génération en génération, ainsi que par des processus et styles modernes des industries du textile et du cuire.